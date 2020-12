Nach überstandenen schweren Monaten widmet John Legend (41) seiner Chrissy Teigen (35) einen besonderen Post. Erst vor rund zwei Monaten verlor das Paar seinen Sohn Jack. Mit der öffentlichen Verarbeitung des Schmerzes über die Fehlgeburt regte vor allem die Ehefrau des Sängers viele Diskussionen an. Während sich ihr Mann eher zurückzog, teilte sie Schwarz-Weiß-Bilder der Entbindung. Doch jetzt meldete sich der zweifache Vater zurück: Mit emotionalen Worten gratulierte John seiner Frau zum Geburtstag!

Auf Instagram postete der "All of me"-Interpret gestern ein Foto seiner Chrissy. In einem weißen Kleid lächelt die jetzt 35-Jährige in die Kamera. Unter dem Bild gratuliert er ihr zum Wiegenfest: "Wir feiern heute meine Königin. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag mein Schatz." Danach schwärmt er weiter: "Meine Liebe zu dir ist unendlich und bedingungslos. Vielen Dank, dass du unserer Familie und der Welt so viel Licht und Liebe bringst."

Auch viele Fans und Freunde wünschen dem Model alles Gute und sind von der Liebeserklärung gerührt. "Ich freue mich für deine Königin. Ich wünschte, ich hätte jemanden, den ich liebe, der mir so schöne Worte sagt", lautete nur einer der unzähligen Kommentare.

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen, Model

Getty Images John Legend und Chrissy Teigen im Jahr 2015

Getty Images John Legend und Chrissy Teigen im November 2019

