Big Brother war definitiv nicht Pat Müllers (31) letztes Fernsehprojekt! Im Februar zog der Trauredner gemeinsam mit 14 Mitstreitern in den berühmt-berüchtigten TV-Container ein und harrte dort viele Tage lang aus. Durch seine offene und ehrliche Art entwickelte er sich schnell zum Zuschauerliebling – und schaffte es sogar bis ins Finale der Show. Am Ende musste er sich jedoch hinter Cedric Beidinger und Gina Beckmann mit dem dritten Platz zufriedengeben. Seitdem war Pat nicht mehr im TV zu sehen. Doch das soll sich bald offenbar wieder ändern!

In einem Promiflash-Interview anlässlich der Veröffentlichung von Pats autobiografischen Roman "Vielleicht liebst du mich übermorgen" am 30. November im Piper Verlag erzählte der Podcaster: "TV-technisch stehen aktuell einige Projekte in den Startlöchern, auf die ich riesig Lust habe." Spruchreif sei davon aber noch nichts. "Es ist quasi noch die 'Castingphase'", erklärte der Niedersachse genauer.

"Big Brother" sei für Pat eine der wertvollsten Erfahrungen seines Lebens gewesen. "Ich habe tatsächlich wahre Freundschaften daraus gezogen. Vor allem mit den letzten acht Bewohnern plus Jade (26) und Denny habe ich regelmäßig Kontakt. Mit Vanessa, Gina und Cedric habe ich so gut wie täglich Kontakt", führte der Autor weiter aus. Dennoch habe er seine Erlebnisse aus der Show nicht in seinem Buch thematisiert: Es handle von den Jahren 2004 bis 2006. Er geht lediglich auf Walter, einen Kandidaten der zweiten Staffel der Realityshow ein, dank dem er gemerkt habe, dass er auf Männer stehe.

