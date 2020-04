So skurril mach Katy Perry (35) Werbung für American Idol. Die Sängerin arbeitet schon seit Langem als Jurorin bei der Castingshow. Jetzt wird die Musikerin die Nachwuchstalente allerdings zum allerersten Mal von zu Hause aus bewerten. Aufgrund der aktuellen Lage müssen die Dreharbeiten per Videokonferenz stattfinden. Um für die neue "American Idol"-Version ordentlich die Werbetrommel zu rühren, hat Katy sich jetzt etwas ganz Besonderes überlegt: Sie verkleidete sich als überdimensionales Desinfektionsmittel.

Auf Instagram teilte die 35-Jährige einen kurzen Clip, in dem sie mit ihrem XXL-Kostüm den Abwasch erledigt. Mit diesem verrückten Aufzug will Katy nicht nur auf ihre Show aufmerksam machen, sondern ihre Follower auch dazu auffordern, auf sich zu achten. "Oh, Katy Perry hier. Ich möchte euch daran erinnern, gesund zu bleiben und euch die Hände zu waschen. Und schaltet ein zu einer brandneuen, noch nie da gewesenen Folge von 'American Idol'", erläuterte sie in dem Video.

Ungewöhnliche Riesenkostüme sind für Katy allerdings nichts Neues. Immer wieder wirft sie sich in verrückte Verkleidungen, um dann zum Beispiel als gigantisches Faultier durch New York zu laufen. Was sagt ihr zu Katys Video? Stimmt ab!

Getty Images Die "American Idol"-Jury Lionel Richie, Katy Perry und Luke Bryan

Getty Images Katy Perry im australischen Bright

Jackson Lee / SplashNews.com Katy Perry in New York

