Damit hatte George Clooney (59) offenbar nicht gerechnet! Seit 2014 ist der Schauspieler mit der Juristin Amal Alamuddin (42) verheiratet. Drei Jahre später kam auch ihr erster gemeinsamer Nachwuchs zur Welt – allerdings im Doppelpack: Amal und George konnten sich über zweieiige Zwillinge freuen: Eine Tochter namens Ella (3) und einen Jungen namens Alexander (3). Für den "Gravity"-Darsteller war das jedoch eine große Überraschung: Er hatte nicht damit gerechnet, Vater von zwei Kindern gleichzeitig zu werden!

In der "CBS Sunday Morning Show" erinnerte sich George an einen Frauenarzttermin, zu dem er Amal begleitet hatte. Als der Arzt einen Ultraschall bei der heute 42-Jährigen durchführte, habe er den beiden das Geschlecht ihres Nachwuchses verraten. "Es ist ein Junge", hätten seine Worte gelautet. "Ein Junge, fantastisch", habe sich George daraufhin gefreut. Doch der Doktor war offenbar noch nicht fertig. "Dann sagte er: 'Und da ist noch eins'", führte der 59-Jährige weiter aus. Dabei sei er eigentlich nur für ein Kind bereit gewesen. "Plötzlich waren es zwei. Ich stand zehn Minuten einfach nur da, starrte auf den Ultraschall und sagte: 'Was? Zwei?'", ließ der Filmstar den Augenblick Revue passieren.

Und auch dass er eines Tages überhaupt noch einmal Vater werden sollte, habe George sich nicht vorstellen können. In einem GQ-Interview plauderte er vor wenigen Tagen aus, dass Amal sein Leben diesbezüglich komplett auf den Kopf gestellt habe: "36 Jahre lang war ich der Typ, der, wenn ein Kind auftauchte und zu weinen begann, sagte: 'Willst du mich veräppeln?' Und jetzt bin ich plötzlich der Typ mit dem Kind."

Getty Images Amal und George Clooney im Mai 2019 in London

Getty Images George Clooney, Schauspieler

Getty Images George und Amal Clooney, Mai 2019

