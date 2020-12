Eingefleischte Grey's Anatomy-Fans kommen in der 17. Staffel so richtig auf ihre Kosten! Schon in der Auftaktfolge hatten sich die Zuschauer über ein Wiedersehen mit einem absoluten Publikumsliebling freuen dürfen: In einem Fiebertraum war Meredith Grey (Ellen Pompeo, 51) ihrem verstorbenen Ehemann Dr. Derek Shepherd (Patrick Dempsey, 54) begegnet – und damit nicht genug: Die Produktion hatte bereits ein weiteres Comeback angekündigt. Doch zahlreiche Fans sind damit offenbar nicht zufrieden: Sie hätten sich lieber die Rückkehr eines anderen Seriencharakters gewünscht...

Auf Instagram äußerten zahlreiche "Grey's Anatomy"-Fans ihre Wiedersehenswünsche – und dabei kristallisierte sich ein klarer Favorit heraus: "Holt Lexie zurück", forderte ein Nutzer die Rückkehr von Merediths Halbschwester Lexie Grey (Chyler Leigh, 38), die in Staffel acht bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen war. Und damit blieb der User nicht allein – auch weitere Fans schalteten sich ein. "Ihr wisst doch ganz genau, dass wir Lexie sehen wollten" oder auch "Wach bitte noch nicht auf, Meredith. Ich will Lexie sehen", ließen beispielsweise zwei Zuschauer auf der Fotoplattform verlauten.

Achtung, Spoiler!

Doch mit McDreamys Comeback nicht genug: Die Produktion verkündete auf der Fotoplattform zuletzt, dass noch ein weiterer Publikumsliebling ans "Grey's Anatomy"-Set zurückgekehrt war. "007", heißt es in einem kurzen Clip. Damit spielten die Verantwortlichen auf den Spitznamen des Assistenzarztes George O'Malley (T.R. Knight, 47) an. Dieser war Anfang der sechsten Staffel bei einem Busunglück ums Leben gekommen.

