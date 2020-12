Nutzt Michael Wendler (48) seine Tochter Adeline Norberg etwa schamlos aus? Seine Schwester Bettina Skowronek behauptet, er hätte sie vor 23 Jahren eiskalt über den Tisch gezogen. Damals habe ihr Bruder ihr ein Erotikgeschäft überschrieben – allerdings mitsamt den dazugehörigen Schulden. Mittlerweile sollen sich diese insgesamt auf 220.000 Euro belaufen. Bettina befürchtet, dass der Wendler mit Adeline das Gleiche vorhaben könnte – und warnt ihre Nichte!

Aktuell kursiert ein Video im Netz, das zeigt, wie der Schlagerstar sich im Haus versteckt. Vor der Tür steht der Gläubiger Timo Berger, der satte 30.000 Euro fordern soll. Der Ex-DSDS-Juror schickt seine 18-Jährige Tochter vor – Adeline soll außerdem auch in Wendlers Firmenverhältnisse eingebunden sein. Für Bettina ein Schock, der sie an ihre eigene Vergangenheit erinnert. "Möchtest du 23 Jahre später so enden wie ich? Ich glaube nicht. Heute hat sie alles. Und sie denkt auch, sie lebt im Heute und im Jetzt. Aber sie weiß nicht, was vielleicht in zehn Jahren mit ihr ist, oder in fünf vielleicht schon", warnt die Blondine im RTL-Interview. Sie selbst habe auch nicht vermutet, finanziell so zu enden. Falls Adeline Verträge ihres Vaters unterschreibe, solle sie diese ausgiebig prüfen lassen.

Die Vorwürfe Timo Bergers bestritt Wendler übrigens. "Seine Forderung ist frei erfunden", betonte der "Egal"-Interpret auf Instagram. Aus diesem Grund wandte er sich sogar an die Polizei, nachdem Berger mehrfach vor seinem Grundstück lauerte.

Instagram / adelinenorberg21 Adeline Norberg, Tochter von Michael Wendler

Instagram / adelinenorbergofficial Michael Wendler mit Tochter Adeline Norberg

Instagram / wendler.michael Adeline Norberg mit ihrem Vater Michael Wendler und dessen Frau Laura

