Rebecca Mir (28) führte ihre Fans in die Irre! Endlich gab die Beauty jetzt bekannt, dass sie und ihr Partner Massimo Sinató (40) tatsächlich ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Zuvor spekulierten Fans bereits über eine mögliche Schwangerschaft des Models. Im August bezog die Beauty erstmals Stellung zu den Gerüchten und flunkerte: Rebeccas Bäuchlein sähe nur großer aus, weil sie zugenommen habe!

Rebecca ist damals natürlich nicht entgangen, dass ihre Follower vermehrt Kommentare zu ihrer vermeintlich veränderten Körpermitte absetzen. "Ja, ich gebe zu, Massimo kocht sehr gut und ich fühle mich auch mit ein, zwei Kilo mehr sehr wohl in meiner Haut", äußerte sich der Germany's next Topmodel-Star auf Instagram zu den Schwangerschaftsspekulationen. Sie begründete ihre kleine Wölbung vor wenigen Monaten also noch mit einem Food-Baby.

Außerdem fand Rebecca es erschreckend, dass so ein großer Wirbel um Frauen, die Körperveränderungen durchmachen, entstehe. Auch die Entscheidung für oder gegen Kinder sei Privatsache der Betroffenen, stellte die 28-Jährige klar. "Andere Frauen entscheiden sich vielleicht ganz gegen Kinder und auch das sollte toleriert werden", gab die Schwangere abschließend zu verstehen.

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató bei der Mercedes-Benz Fashion Week in Berlin, 2016

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir, einstige "Germany’s Next Topmodel"-Teilnehmerin

Getty Images Massimo Sinató beim Leipziger Opernball im Jahr 2017

