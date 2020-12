Ob diese Frisur eine Belastungsprobe für die Ehe von Sofia Vergara (48) und Joe Manganiello (43) darstellt? Die beiden Schauspieler scheinen nicht nur charakterlich perfekt zu harmonieren – auch optisch passen sie eigentlich bestens zueinander. Vor wenigen Monaten änderte sich Letzteres jedoch: Joe zeigt sich nämlich nicht nur plötzlich mit Irokesenschnitt, sondern färbt diesen auch noch blau! Was wohl seine Frau darüber denkt?

In einem Gespräch mit Entertainment Tonight erklärte Joe jetzt, dass Sofia einen Schauspieler geheiratet habe und damit rechnen müsse, "dass ein wenig Verrücktheit zu irgendeinem Zeitpunkt zum Vorschein kommen wird". Eines dürfte seine Frau jedoch beruhigt haben: Der Iro war Joe lediglich für eine Filmrolle verpasst worden – die Haarfarbe suchte er sich allerdings selbst aus!

Ursprünglich seien seine Haare für den Film nämlich weiß gefärbt worden – da er sie kurz nach den Dreharbeiten aber ohnehin wieder abrasieren musste, tobte er sich bis dahin farblich etwas aus: "Ich hatte also eine Zeitspanne von zwei oder drei Wochen, in der ich damit machen konnte, was ich wollte. Also färbte ich einfach meinen Irokesenschnitt blau!", so Joe. Inzwischen sind die Haare aber tatsächlich ganz ab, wie er mit einem neuen Instagram-Post beweist.

Anzeige

Instagram / joemanganiello Joe Manganiello, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara

Anzeige

Instagram / joemanganiello Joe Manganiello im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de