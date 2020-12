Katy Karrenbauer (57) wurde bestohlen! Die deutsche Schauspielerin kann auf einen beeindruckenden Werdegang zurückblicken: Sie hatte nicht nur eine große Rolle in der Fernsehserie "Hinter Gittern – Der Frauenknast" gespielt, sondern unter anderem auch bei "Die Spezialisten – Im Namen der Opfer" mitgewirkt. Diese TV-Erfolge sowie auch ihr Privatleben und Co. hatte sie seit ihrem 13 Lebensjahr in unzähligen Tagebüchern handschriftlich dokumentiert. Doch jetzt der Schock: Ein Großteil dieser doch sehr persönlichen Aufzeichnungen wurde Katy jetzt gestohlen!

Gegenüber Bild berichtete Katy, wie es zu diesem schrecklichen Vorfall kam: Aufgrund eines anstehenden Umzugs habe die Schauspielerin mehrere volle Umzugskartons in einem Lagerraum untergebracht – und darin hatte sie unter anderem auch ihre Tagebücher verstaut. Als die 57-Jährige in der vergangenen Woche das Lager betrat, musste sie feststellen, dass sich nur noch fünf der ursprünglich 13 Kisten in dem Raum befanden: In dem Abstellraum herrschte nicht nur totale Verwüstung, in den gestohlenen Kisten hatten sich auch viele ihrer Tagebücher befunden.

Katy hoffe jetzt darauf, dass sich Fans bei ihr melden, sollten diese mitbekommen, dass die Aufzeichnungen im Netz verkauft werden. "Vielleicht haben meine Tagebücher aber auch schon längst als Feuerchen einen frierenden Menschen gewärmt", mutmaßte sie und betonte: "Das wäre tröstlich!"

