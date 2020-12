Sarah Harding bricht ihr Schweigen! Im August ging die Girls Aloud-Sängerin mit einer schockierenden Nachricht an die Öffentlichkeit. Sie gab bekannt, an Brustkrebs erkrankt zu sein und sich deshalb bereits einer Chemotherapie zu unterziehen. Danach wurde es ruhig um die Britin. Doch nun gab Sarah ihren Fans endlich ein Update und sprach ganz offen darüber, wie es ihr aktuell geht.

Es ist ihr erster Instagram-Beitrag, seit sie ihre Krebsdiagnose publik gemacht hat – und vielleicht ihr emotionalster jemals. "Ich kann nicht leugnen, dass die Dinge im Moment schwierig sind, aber ich kämpfe so hart wie möglich und bin so tapfer, wie ich sein kann", offenbarte sie darin und bedankte sich für die zahlreichen Nachrichten der vergangenen Monate. Die 39-Jährige bezeichnete die Unterstützung ihrer Follower als "große Kraftquelle".

Wie sehr Sarah kämpft, zeigt sie auch durch diese Ankündigung in dem Post: Die Musikerin bringt ein Buch über ihr Leben raus! Die Zeilen während ihrer Krebsbehandlung zu schreiben, hätten ihr "etwas Lustiges und Positives gegeben". Nach Weihnachten soll das Werk mit dem Titel "Hear Me Out" erscheinen.

Instagram / sarahnicoleharding Sarah Harding im August 2020

Getty Images Sarah Harding, 2017

Getty Images Sarah Harding bei den National Film Awards UK in London 2018

