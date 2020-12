Massimo Sinató (40) und Rebecca Mir (28) haben schon vor zwei Jahren durchschimmern lassen, wie sie ihr Kind erziehen möchten! Heute haben der Let's Dance-Profitänzer und die ehemalige GNTM-Kandidatin nach hartnäckigen Spekulationen endlich ihre Schwangerschaft bekannt gegeben! Unter anderem Massimos Kollegin Isabel Edvardsson (38) war sich schon sicher, dass die beiden tolle Eltern werden: Sie selbst haben im Promiflash-Interview auch schon mal einen Vorgeschmack auf ihren Erziehungsstil geliefert!

Eigentlich ging es im Gespräch bei der Bambi-Verleihung im November 2018 mit Promiflash um den Hund von Rebecca und Massimo, den sie sich seinerzeit gerade zugelegt hatten. Auf die Frage, wie sie ihren Welpen bei sich zu Hause aufnehmen, antwortete das Model noch recht unverfänglich: "Es ist wirklich wichtig, dass du am Anfang bei einem Welpen noch streng bist, dann kannst du ihm später alles durchgehen lassen, weil er ja dann schon erzogen ist." Ihr Mann zog allerdings gleich eine Parallele zum damals noch theoretischen Nachwuchs: "Sie ist definitiv strenger als ich. Sie wird auch in der Erziehung von Kindern viel strenger sein als ich."

Nun können die beiden also demnächst ihre Eltern-Qualitäten unter Beweis stellen! Ob Rebecca dann wirklich eine strenge Mama wird, bleibt wohl abzuwarten. Zumindest bewies die Laufstegschönheit bis zu diesem Wochenende Strenge bei der Geheimhaltung ihrer anderen Umstände. Noch Mitte August äußerte sie sich zu ersten Baby-Spekulationen in ihrer Instagram-Story so: "Ich gebe zu, Massimo kocht sehr gut und ich fühle mich auch mit ein, zwei Kilo mehr sehr wohl in meiner Haut."

Instagram/massimo__sinato Rebecca Mir und Massimo Sinató, April 2020

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und Massimo Sinató im September 2020

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató im November 2018

