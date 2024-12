So süß gratuliert Kim Kardashian Sohn Saint zum Geburtstag

Kim Kardashian (44) feierte am Donnerstag den neunten Geburtstag ihres Sohnes Saint West (9). Auf Instagram teilte die Reality-TV-Ikone eine Reihe süßer Schnappschüsse, die ihren Sohn zeigen. "Mein Geburtstagsjunge Saint wird heute neun Jahre alt", schrieb Kim dazu. Auf den Bildern ist Kim ohne Make-up und knuddelnd mit ihrem Sohn zu sehen, was ihre enge Bindung noch einmal unterstreicht. "Ich habe mir unsere Fotos angesehen, und die meisten zeigen uns beim Kuscheln. Ich hoffe, dass mein kleiner Mann für immer so verschmust bleibt! Also stoßen wir auf einen meiner Seelenverwandten an, den süßesten Jungen. Alles Gute zum Geburtstag. Ich liebe dich", fügte der Realitystar hinzu.

Während sich Kim über diesen besonderen Tag freute, tauchten zuletzt Berichte auf, dass Kanye West (47), ihr Ex-Mann und Vater ihrer vier Kinder, sich in den letzten Monaten selten blicken ließ. Ein Insider verriet gegenüber People, dass Kanye "leider nicht oft da" und Kim somit "praktisch alleinerziehend" ist. "Obwohl sie Unterstützung hat, ist es dennoch viel Arbeit für sie, alles zu balancieren und zu koordinieren", fügte die Quelle hinzu. Kanye wurde zuletzt am 15. September mit allen vier Kindern gesehen. Mit der ältesten gemeinsamen Tochter North (11) wurde er dann noch am 7. November abgelichtet.

Kim und Kanye, die 2014 heirateten und sich 2021 scheiden ließen, teilen sich die elterliche Verantwortung für ihre Kinder North, Saint, Chicago (6) und Psalm (5). Im Podcast "What In The Winkler?!" sprach Kim im vergangenen November offen über die Herausforderungen des Co-Parenting. "Manchmal fühlt es sich an, als wäre man allein", gestand sie im Gespräch mit ihrer BFF Zoe Winkler. "Auch wenn wir großartige Unterstützungssysteme haben, gibt es Momente mitten in der Nacht, wenn [die Kinder] alle in deinem Bett schlafen, dich treten, weinen und aufwachen." Sie betonte, dass sie trotz ihrer Ressourcen die Schwierigkeiten des Alleinerziehens kennt.

Getty Images Kanye West, Rapper

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, September 2024

