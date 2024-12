Kim Kardashian hat Saints YouTube-Kanal wiederhergestellt

Kim Kardashian (44) hat den YouTube-Kanal ihres achtjährigen Sohnes Saint West (8) wieder online gestellt, nachdem sie ihn vor einem Monat aufgrund kontroverser Posts deaktiviert hatte. Am Samstag überraschte die vierfache Mutter ihre Instagram-Follower, indem sie einen Screenshot von dem Account ihres Sprosses teilte und schrieb: "Das ist Saints YouTube. Abonniert und folgt." Die Reaktivierung des Kanals, auf dem bisher ein zwölfsekündiges Fortnite-Video und zwei Shorts zu sehen sind, sorgte für gemischte Reaktionen unter ihren Fans. Einige fragten sich, ob tatsächlich Kim oder womöglich Saint selbst den Social-Media-Post veröffentlichte, der sich mal eben ihr Handy ausgeliehen haben könnte. "Kim würde so etwas niemals posten", meint ein User, während ein anderer scherzhaft kommentierte: "Saint, schnell, was sind die Nummern auf der Amex deiner Mutter?"

Saints ursprünglicher YouTube-Kanal war Anfang November gelöscht worden, nachdem dort kritische Beiträge über US-Vizepräsidentin Kamala Harris (60) aufgetaucht waren. Trotz eines Vertrages mit seiner Mama, der ihn verpflichtete, keine persönlichen Informationen zu teilen und alle Inhalte von ihr oder einem Vormund prüfen zu lassen, hatte Saint offenbar gegen die Vereinbarungen verstoßen. Einer der beanstandeten Posts zeigte eine Zeichnung, in der auf abfällige Weise auf Harris angespielt wurde.

Trotz der Umstände von vor wenigen Wochen scheint Kim ihrem Sohnemann die sozialen Medien nicht komplett zu verbieten. Die The Kardashians-Berühmtheit scheint nämlich der Meinung zu sein, dass sich Saints YouTube-Kanal positiv auf die Beziehung von ihm und seiner Schwester North auswirkt. "Ich würde sagen, dass es ihn und North näher zusammengebracht hat, weil sie seine Inhalte filmt und ihn zu Challenges herausfordert", gab sie Anfang November im Interview mit Entertainment Tonight.

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North, Chicago, Saint und Psalm

