Sie macht ihren Fans Mut! Victoria's Secret-Engel Elsa Hosk (32) ist zum ersten Mal schwanger – und scheint diese neue Aufgabe gekonnt zu meistern! Denn statt sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, steht die Blondine noch immer für aufwendige Fashion-Shootings vor der Kamera. Viele Fans fragen sich deshalb, ob die werdende Mutter etwa Superkräfte besitze. Doch mit diesem Mythos räumt Elsa jetzt höchstpersönlich auf: Auch sie kämpft mit Problemen in der Schwangerschaft!

Auf Instagram stellte sich die Beauty erst kürzlich einem Q&A , bei dem ihre Follower großes Interesse an ihrer Schwangerschaft zeigten. Ein User wollte von der 32-Jährigen wissen, wie sie denn diesbezüglich mit ihrer Psyche zurechtkomme. "Manchmal kämpfe ich auch damit... Letztens war ich so traurig, dass ich den ganzen Tag geweint habe. Aber dann wurde es wieder normal", gab sie daraufhin offen zu. Zu wissen, dass sie mit solchen Problemen nicht alleine sei, habe dem Model dabei extrem geholfen. Ihre Strategie bei schlechten Gedanken: Das Gegenteil von dem tun, was ihr Kopf gerade sagt!

Darüber hinaus bemühte sich Elsa, ihren Followern ein positives Körpergefühl zu vermitteln. Eine Abonnentin sorgte sich nämlich um die Veränderungen ihrer Figur während der Schwangerschaft. "Ich denke nicht, dass der Körper dadurch ruiniert wird. Er wird stärker und schöner. Schließlich trägt er Leben in sich", tat sie daraufhin ihre Meinung kund.

Anzeige

Getty Images Elsa Hosk als Victoria's-Secret-Engel im Dezember 2014

Anzeige

Getty Images Elsa Hosk bei der New York Fashion Week im Februar 2020

Anzeige

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de