Haben die Schauspieler auch mal mit Lampenfieber zu kämpfen? Dass am Set von Unter uns teilweise richtig viel los ist, haben vor wenigen Wochen bereits Sharon Berlinghoff (24) und Patrick Müller (32) ausgeplaudert: Zusammen mit Kameramännern, Licht, Regie und Co. stehen beim Dreh bis zu 16 Leute parat. Kommt es bei so viel Trubel auch mal vor, dass die Darsteller vor Aufregung kaum ein Wort herausbekommen? Antonia Michalsky (30) und Josephine Becker (21), die Saskia und Leni in der Serie spielen, geben zu: Manchmal sind sie ziemlich angespannt.

Zwar habe sich mittlerweile eine Art Routine eingestellt und die Arbeit vor der Kamera falle etwas leichter, aber in manchen Momenten komme die Nervosität doch wieder hervor – vor allem nach kleineren Drehpausen. "Ich bin dann am ersten Tag schon immer aufgeregter. Wenn man mal 'ne Woche frei hatte und dann drehen wir wieder und sobald ich dann die erste Szene gedreht habe, denke ich: Warum bist du eigentlich so nervös, du kennst es doch und dann geht es wieder", plaudert Josephine aus. Auch bei der Zusammenarbeit mit neuen Kollegen sei die Darmstädterin manchmal unsicher.

Bei ihrer Kollegin Antonia ist das ganz ähnlich. Die Saskia-Darstellerin betont allerdings, dass Nervosität für sie der falsche Begriff sei. "Jetzt ist es so, dass ich mal vor schwierigen Szenen etwas aufgeregt bin und mich darauf freue, aber ich bin nicht so nervös", meint sie. Die 30-Jährige fiebert offenbar dem Dreh besonderer Szenen entgegen.

TVNOW/ Stefan Behrens Schauspielerin Josephine Becker

TVNOW/ Stefan Behrens "Unter uns"-Darstellerin Josephine Becker

TVNOW/ Stefan Behrens "Unter uns"-Star Antonia Michalsky

