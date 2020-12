Georgia wechselte quasi über Nacht den Partner! In der Kuppelshow Ex on the Beach hat die 19-Jährige zuerst Max (23) kennengelernt, Gefühle für ihn entwickelt und sogar eine gemeinsame Nacht im Bett mit dem 23-Jährigen verbracht. Nach dem Sex wollte Max dann aber doch nichts mehr von dem Rotschopf wissen. Kurz darauf musste er die Show verlassen: Aber kein Grund für Georgia, um traurig zu sein. Neuankömmling Danilo hat es ihr sofort angetan. Gegenüber Promiflash verrät Geo jetzt, wie sie so schnell über Max hinwegkam.

"Ich wusste ganz genau, dass Max das mit mir nicht ernst meint", sagt Geo im Interview. Daher sei ihr der Abschied von ihm auch nicht so schwergefallen – vor allem nach dem ganzen Drama der beiden. Doch das sollte nach der Sendung nicht direkt vorbei sein: Max behauptete, dass Georgia diejenige gewesen sei, die nach den Dreharbeiten kein Interesse mehr gezeigt habe. "Stimmt nicht. Wir haben sogar auf WhatsApp geschrieben. Er hat aber immer wieder gezeigt, dass er keinen Bock auf Schreiben hat, also haben wir es gelassen", erklärt die 19-Jährige gegenüber Promiflash ihre Sicht der Dinge.

Doch auch mit Danilo klappte es nicht mit der Liebe! In einem Instagram-Livestream erklärte Geo vor Kurzem: "Das ist wegen der Entfernung. Ich wohne ja auf Zypern, er in der Schweiz." Die Beziehung habe der Entfernung also nicht standgehalten.

