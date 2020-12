Kommt Samiras Kind etwa bald auf die Welt? Im vergangenen Juli gab die einstige Love Island-Teilnehmerin bekannt: Sie und ihr Verlobter Yasin erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs – einen Sohn. Seit den süßen Babynews hält Samira ihre Follower regelmäßig mit Updates und hübschen Schwangerschaftsfotos auf dem Laufenden. Doch jetzt meldet sie sich im Netz und klagt: Sie hatte richtig starke Schmerzen im Unterleib!

In ihren Instagram-Storys erzählt Samira, dass sie überhaupt nicht schlafen konnte. Sie sei sogar mitten in der Nacht aufgestanden und hätte sich in die Badewanne gelegt, in der Hoffnung, dass es ihr dann besser gehen würde. Zum Glück hätte es tatsächlich geholfen – die werdende Mutter konnte danach friedlich schlummern. Der Grund für die Ruhelosigkeit der Reality-TV-Kandidatin: Sie hatte unglaublich starke Unterleibsschmerzen! "Es tat so weh, als ob der Bauch gleich platzen und reißen würde", teilt die hübsche Brünette mit.

Inzwischen seien ihre Beschwerden zwar besser geworden, aber noch nicht ganz verschwunden. Vor allem das Sitzen sei noch immer sehr unangenehm. "Ich hoffe einfach, dass der Kleine jetzt endlich bald mal kommt", gesteht die baldige Neu-Mama.

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira und Yasin im November 2020 in Hamburg

Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira, ehemalige "Love Island"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / samira.bne Samira, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de