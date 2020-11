Den perfekten Namen für ein Kind zu finden, ist keine leichte Angelegenheit – davon können Yasin und Samira ein Lied singen! Die ehemaligen Love Island-Kandidaten erwarten aktuell ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Bis zur Geburt ihres Sohnes dauert es auch gar nicht mehr lange: Der geplante Termin liegt im kommenden Dezember. Inzwischen haben die werdenden Eltern sich auch endlich auf einen Namen für ihren Spross einigen können – oder besser gesagt: Auf mehrere Namen.

"Den Namen hatte Samira vorgeschlagen, den fand ich auch ganz gut. Es wird ein Doppelname", plauderte Yasin jetzt gegenüber Promiflash aus und verriet weiter: "Bei dem waren wir uns nicht ganz einig." Und wo lag das Problem? "Da es ein Doppelname wird, haben wir den ersten Namen gelassen, damit waren wir beide direkt einverstanden. Wir waren uns nur nicht so einig wegen dem Zweitnamen – da haben wir etwas länger gebraucht, um zu entscheiden", erklärte der Reality-TV-Star weiter.

Worauf Mama und Papa in spe sich schließlich geeinigt haben, wollen sie allerdings noch für sich behalten. Stattdessen verrieten Yasin und Samira aber im Promiflash-Interview, welcher Name es beinahe geworden wäre: "Wir haben lange überlegt, ob wir den Namen Noah-Can nehmen. Der ist es am Ende aber doch nicht geworden." Wie hätte euch das gefallen? Stimmt ab!

