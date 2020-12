Erst im Herbst hatte Tanja Brockmann (32) noch stolz ihren XXL-Babybauch präsentiert – jetzt zeigt sich das ehemalige Playmate schon wieder gertenschlank und top in Form! Im Oktober ist Tanja zum ersten Mal Mutter geworden. Seitdem dürfte ihr Töchterchen Emily Ophelia sie ziemlich auf Trab halten. Trotzdem scheint bereits die ein oder andere Fitness-Session drin gewesen zu sein: Schließlich ist Tanja schon jetzt fast wieder bei dem Gewicht angekommen, das sie vor der Geburt hatte.

Via Instagram gibt die frischgebackene Mama ein After-Baby-Update und verrät: "Nur noch vier Kilo abnehmen und ich habe mein altes Gewicht zurück." Acht Wochen ist es nun her, dass Emily geboren wurde. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Wirklich unglaublich, wozu der Körper einer Frau in der Lage ist und wie er sich verändern kann", zeigt sich Tanja des Weiteren ganz fasziniert von ihrem Body.

Nicht nur die Erholung nach den Schwangerschaftsstrapazen läuft einwandfrei: Auch die erste Zeit als Mutter-Tochter-Duo gestaltet sich reibungslos."Die ersten Tage sind total perfekt verlaufen. Besser hätte ich es mir gar nicht vorstellen können, wir sind von Anfang an ein eingespieltes Team", schwärmte Tanja kürzlich gegenüber Promiflash.

Instagram / tanjabrockmannofficial Tanja Brockmann im September 2020

Instagram / tanjabrockmannofficial Tanja Brockmann im Mai 2020

Instagram / tanjabrockmannofficial Tanja Brockmann und ihre Tochter Emily

