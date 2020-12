Früher glücklicher Single, jetzt stolzer Ehemann und Vater! Das Leben von George Clooney (59) machte dank Amal Clooney (42) eine 360-Grad-Drehung. Lange galt der "Sexiest Man Alive" als heiß begehrter Junggeselle. Dass er eines Tages Vater von Zwillingen sein würde, hätte sich der Schauspieler einst nicht träumen lassen. Nach der extravaganten Hochzeit mit Amal in Venedig 2014 erblickten drei Jahre später Sohn Alexander (3) und Töchterchen Ella (3) das Licht der Welt. Wie George jetzt in einem Interview verriet, sei der Grund für seinen Lebenswandel seine Frau Amal gewesen!

In der CBS Sunday Morning Show schwärmte der "Up in the Air"-Darsteller von seiner besseren Hälfte. "Es war das erste Mal, dass alles, was sie tat und alles an ihr unendlich wichtiger war als alles an mir", offenbarte George. Für das Leben, das er sich früher nicht habe vorstellen könne, sei er nun sehr dankbar. Seine Rolle als Ehemann und Vater erfülle ihn sehr. "Es steht außer Frage, dass Amal in meinem Leben alles für mich verändert hat", fuhr der Filmstar fort.

George wuchs selbst mit einer großen Schwester auf. In der Sendung verriet er weiterhin: Als Vater könne er den stressigen Alltag als Elternteil nun besser nachvollziehen. Er empfinde zudem mehr Bewunderung für seine Mutter, die ihre zwei Kinder ohne Hilfe großgezogen habe.

Jamie McCarthy/Getty Images Amal und George Clooney bei der Met Gala in New York

Ian West - WPA Pool/Getty Images Amal und George Clooney auf der Royal-Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan

Kevin Winter / Getty Images Amal und George Clooney

