Vorsicht, Romantik-Alarm! Steve Kazee (45) scheint sein Glück einfach kaum fassen zu können. In seinen Augen ist er mit der tollsten Frau dieses Planeten zusammen: Jenna Dewan (40). Der Musiker und die Tänzerin sind inzwischen seit über zwei Jahren ein Paar, haben ihre Liebe vor einigen Monaten sogar mit gemeinsamem Nachwuchs gekrönt und wollen demnächst heiraten. Anlässlich ihres Geburtstages widmete Steve seiner Verlobten nun zuckersüße Zeilen zum Dahinschmelzen.

"Diese magische Frau ist heute unerklärlicherweise 40 Jahre alt geworden. Unerklärlich, weil sie die Weisheit von 4.000.000 Leben in sich trägt", lautet der Anfang seines Instagram-Beitrages. Trotz ihrer Reife strotze Jenna nur so vor Jugendlichkeit und "wilder Wunder". Des Weiteren betont Steve, wie herausfordernd 2020 auch für ihn und seine Familie gewesen sei. "Aber es war wirklich das, was mich vor dem schwersten Herzen und den größten Sorgen bewahrt hat, sie als Partnerin zu haben, weil ich weiß, solange wir uns halten, können wir das Leben trotzdem genießen", schreibt er.

Abschließend schwärmte der 45-Jährige: "Du bist eine geheimnisvolle Liebe, eine unglaubliche Mutter, eine unschätzbar wertvolle Partnerin und einer der erstaunlichsten Menschen, die ich je kennenlernen durfte." Zu seiner rührenden Liebeserklärung teilte er eine Reihe von zauberhaften Pärchenfotos.

Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan und Steve Kazee an Thanksgiving

Anzeige

Instagram / stevekazee Jenna Dewan und Steve Kazee bei der Geburt ihres Sohnes

Anzeige

Instagram / stevekazee Musiker Steve Kazee und Schauspielerin Jenna Dewan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de