Große Trauer um Michael Mayer. 2013 hatte der TV-Star gemeinsam mit seinem Freund Jens Schreiber ein großes Abenteuer gewagt: Sie waren nach Griechenland ausgewandert. Bei ihrem großen Umzug wurden sie von dem Kamerateam der beliebten Vox-Show Goodbye Deutschland begleitet und verwirklichten sich auf Korfu den Traum vom eigenen Gasthaus Villa Micha Sonnenschein. Nun macht eine traurige Nachricht um den Auswanderer die Runde: Er ist im Alter von 58 Jahren verstorben.

Die erschütternde Nachricht wird am Samstag auf dem offiziellen Instagram-Account von "Goodbye Deutschland" bekannt gegeben: "Am Freitag ist Griechenland-Auswanderer Michael Mayer gestorben." In dem Post wird auch Jens zitiert, der um den TV-Star trauert: "Ich habe dich sehr geliebt, mein Freund. Vergangene Nacht warf mein Leben voll aus der Bahn." Er habe Michael vor seinem Tod wie immer gute Nacht gesagt. "Am Nachmittag warst du schon oben und schautest auf mich herab, ehe ich realisierte, dass es dich nicht mehr gibt", schreibt er. Zur Todesursache gibt es bislang keine weiteren Informationen.

Um den Verlust des Auswanderers trauern neben Michaels Familie und Freund Jens auch zahlreiche Fans. Unter anderem meldet sich der ehemalige "Goodbye Deutschland"-Star Magdalèna Kalley unter der Todesmeldung zu Wort. Die Ex des Unternehmers Chris Töpperwien zeigt sich sichtlich erschüttert über die traurige Nachricht: "Oh, nein. Ruhe in Frieden", kommentiert sie.

Anzeige

Facebook / 1484868295036059 Jens Schreiber und Michael Mayer, "Goodbye Deutschland"-Stars

Anzeige

Instagram / magdushya Magdalèna Kalley, "Goodbye Deutschland"-Star

Anzeige

Instagram / magdushya Magdalèna Kalley im Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de