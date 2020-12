Ja, auch am heutigen Sonntag war für Laura Müller (20) wieder Bescherung! Momentan darf die Ehefrau von Michael Wendler (48) jeden Tag ein Türchen eines besonderen Adventskalenders öffnen. Offenbar hat der Schlagerbarde keine Kosten und Mühen gescheut und der 20-Jährigen 24 Pakete mit äußerst teuren Präsenten geschnürt. Während sie sich an den ersten Tagen schon über ein iPhone, sündhaft teure Designerschuhe und eine Tasche freuen konnte, war heute das Nikolaus-Türchen an der Reihe: Hinter diesem verbargen sich hochpreisige Schmuckstücke!

Aus Päckchen Nummer sechs heraus funkelten Laura heute Diamantohrringe aus Weißgold der Marke Effy entgegen. Die kleinen Kreolen, die auf der Vorderseite mit insgesamt neun Edelsteinen besetzt sind, schlagen mit umgerechnet 1.150 Euro zu Buche. Mittlerweile sind sie aber heruntergesetzt, ursprünglich gingen sie für 1.645 Euro über den Ladentisch. "Ich wünsche euch allen einen schönen Nikolaus und hoffe, dass er auch bei euch fleißig war", schrieb sie selig über ihr Luxusgeschenk in ihrer Instagram-Story.

Schmuck, eine Sonnenbrille für Hunderte Euro, Schuhe und ein Handy – der Wendler greift für den vorweihnachtlichen Spaß seiner Frau ganz schön tief in die Tasche. Das findet im Netz allerdings nicht durchwegs positiven Anklang. Unter anderem Oliver Pocher (42) machte sich darüber lustig, dass der 48-Jährige angeblich diverse Gläubiger stehenlässt, aber mittlerweile schon über 6.000 Euro für die Adventsgaben ausgegeben hat.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020 in Hürth

Getty Images Oliver Pocher im Februar 2015

