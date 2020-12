Wer hätte das gedacht? Für George Clooney (59) könnte es aktuell wohl kaum besser laufen. Nicht nur, dass der Hollywood-Star in seiner Ehefrau Amal Alamuddin (42) die Frau fürs Leben und Mutter seiner Zwillinge Ella (3) und Alexander (3) gefunden hat, auch beruflich startet der Schauspieler nach vier Jahren Pause wieder richtig durch. In dem Streifen "The Midnight Sky", der kurz vor Weihnachten auf Netflix erscheinen soll, spielt der 59-Jährige nicht nur die Hauptrolle, sondern führt auch Regie. Trotz Mega-Erfolg scheint George aber ziemlich bodenständig geblieben zu sein!

In der US-Show CBS Sunday Morning verriet der Oscar-Preisträger jetzt, dass er schon seit 25 Jahren seine Haare nicht für teures Geld von einem Star-Friseur schneiden lässt, sondern ganz einfach selbst Hand anlegt. "Meine Haare sind wie Stroh, da kann man nicht viel falsch machen", erklärte der "Ocean's Eleven"-Darsteller ohne eine Spur von Eitelkeit. Vor Jahren habe er sich eine Haarschneidemaschine namens "Flowbee" gekauft, die an einen haushaltsüblichen Staubsauger angeschlossen werde. "Für diesen Look brauche ich nur zwei Minuten", gab der Frauenschwarm sein Styling-Geheimnis preis.

Ob der Haartrimmer aus den 1990er Jahren, der durch diverse TV-Spots bekannt wurde, auch am Set von Clooneys neuem Film eingesetzt wurde, verriet der Schauspieler nicht. Die Produktion schrieb auf Twitter dazu: "Wir können die Verwendung eines Flowbee am Set von 'The Midnight Sky' weder bestätigen noch verneinen."

