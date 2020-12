Wird Giulia Siegel (46) bei Temptation Island V.I.P. vielleicht doch schwach? Eigentlich sah sie das Treuetest-Format zunächst total entspannt. Doch nachdem sie ihren Partner Ludwig Heer (39) plötzlich mit einer der Verführerinnen im Bett gesehen hatte, war sie ziemlich schockiert und vergoss sogar ein paar Tränchen. Da witterte Singlemann Mario Wittmann natürlich seine Chance. Promiflash verriet er, dass er einen ausgeklügelten Plan hatte, um Giulia um den Finger zu wickeln.

"Ich hatte eine Taktik, und die ging durch Hilfe Ludwigs etwas schneller auf wie geplant, und somit konnte ich langsam aber sicher mich nach vorne tasten", erklärte der 35-Jährige gegenüber Promiflash. Ab diesem Zeitpunkt habe er richtig Gas an der Flirt-Front geben wollen – allerdings wollte er das auch mit Bedacht angehen, damit sich die DJane nicht gegen ihn wendet. Trotzdem ist er nach wie vor zu 100 Prozent sicher, dass er Chancen bei Giulia hat.

Stellt sich nun aber die Frage: Geht es Mario nur darum, seine Verführer-Qualitäten unter Beweis zu stellen, oder hat er ernsthaftes Interesse an der Promi-Lady? Zwar hat er bisher immer wieder betont, was für eine tolle Frau Giulia sei. Doch wenn er von einer Taktik spricht, klingt es so, als sei er eher mit dem Kopf als mit dem Herzen dabei.

