Megan Fox (34) und Brian Austin Green (47) hatten vor ihrer Trennung eine stabile Beziehung. Die Hollywoodstars gaben im Mai bekannt, dass sie sich nach 16 gemeinsamen Jahren dazu entschlossen haben, getrennte Wege zu gehen. Vor wenigen Wochen hat die "Transformers"-Darstellerin schließlich die Scheidung von ihrem Nochehemann eingereicht. Nach dem ganzen privaten Trubel wurde nun ein Interview von Brian veröffentlicht, in dem er wenige Monate vor dem Liebesaus über sein privates Glück gesprochen hatte.

Megan und Brian sind Eltern von drei Kindern. Die Erziehung und Fürsorge hätte das einstige Pärchen immer gut auf die Reihe bekommen, wie der 90210-Star im Podcast Ever After with Jaleel White Anfang des Jahres erklärt hatte. Sie hätten sich gegenseitig unterstützt und ein gutes Team abgegeben. "Ich bekomme mein Selbstwertgefühl nicht durch die Arbeit. Nicht durch meinen Job am Set. Ich bekomme es nicht von diesen Leuten. Ich bekomme es, wenn ich zu Hause bin und meine Frau und meine Kinder sehe", hatte er damals von seinem Privatleben geschwärmt.

Traf es ihn vielleicht deswegen so hart, als Megan mit ihm Schluss machte? "Brian liebte Megan, wie er noch nie zuvor jemanden geliebt hat. Es war seinen Freunden und allen um ihn herum wirklich klar, dass er die Dinge zum Funktionieren bringen wollte", offenbarte im Juni ein Insider gegenüber Hollywood Life.

Megan Fox und Brian Austin Green

Brian Austin Green, Schauspieler

Megan Fox und Brian Austin Green, 2011

