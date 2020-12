Samu Haber (44) und Rea Garvey (47) haben ihr Team für das Halbfinale zusammen! Das Duo nimmt aktuell hinter dem Jurypult von The Voice of Germany Platz. Ihr Kollege Nico Santos (27) vergab bereits Halbfinale-Tickets an Nico Traut und das Duo Mael und Jonas. Für Stefanie Kloß (36) und Yvonne Catterfeld (41) kamen Juan Geck und Noah Sam Honegger eine Runde weiter. Jetzt haben sich auch Samu und Rea für ihre Halbfinalisten entschieden: Paula Dalla Corte und Matthias Nebel sind in der nächsten Show dabei!

Bei Paula hatten die beiden keinen Zweifel daran, dass sie ins Halbfinale gehöre. "Es ist keine Überraschung. Paula bekommt einen Hot Seat", stellte Rea direkt klar. Zum Schluss saßen noch Paula und Esther Nkongo auf dem Hot Seat, während Matthias bei seiner Performance zu "I Don't Want to Miss a Thing" von Aerosmith ablieferte. Daraufhin entschieden die Coaches, dass Esther den Platz für Matthias räumen müsse. Damit ist Paula nun die einzige Lady, die im "The Voice"-Halbfinale zu sehen sein wird.

Auch bei Mark Forster (37) fiel bereits die Entscheidung, welche Talente für sein Team ins Halbfinale einziehen: Tosari Udayana und Sion Jung. Vor allem von Tosis Darbietung des Hits "Intentions" von Justin Bieber (26) war der "Au revoir"-Interpret völlig aus dem Häuschen. "Tosari ist einer der krassesten Sänger dieses Jahr", zeigte sich Mark total geflasht.

The Voice of Germany, Sat.1 Paula Dalla Corte bei "The Voice of Germany", 2020

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Matthias Nebel, "The Voice of Germany" 2020

ProSiebenSAT.1/Richard Hübner Tosari Udayana, "The Voice of Germany"-Kandidat, 2020

