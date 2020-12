Mark Forster (37) hat seine Halbfinalisten gekürt! Aktuell stellen Sängerinnen und Sänger in der beliebten Castingshow The Voice of Germany ihre Gesangsqualitäten unter Beweis. In der heutigen Ausgabe entscheiden die Coaches Mark, Samu Haber (44) und Rea Garvey (47) welche Musiker einen der heiß begehrten Hot Seats bekommen und damit ins Halbfinale einziehen dürfen. Als Erster musste Mark die Qual der Wahl treffen: Diese zwei Halbfinalisten stehen nun für sein Team fest!

Der "Sowieso"-Interpret schickt für sein Team die Künstler Tosari Udayana und Sion Jung ins Rennen. Vor allem von Tosi und seiner Interpretation des Justin Bieber (26)-Hits "Intentions" war der Sänger sichtlich angetan. "Es ist unglaublich, was du da gemacht hast. Das ist wirklich eines der krassesten Talente hier", zeigte sich Mark begeistert. Wenn irgendwer ins Halbfinale gehöre, dann sei es definitiv Tosari, gab der 37-Jährige zu verstehen. Mit Tosi und Sion besteht das Halbfinale damit aktuell noch aus einer reinen Männerrunde.

Dabei zeigte Mark zuvor von seinen anderen Team-Mitgliedern auch total geflasht. Auch von den Performances der fünfköpfige A-cappella-Band Onair und der Sängerin Alexandra Jörg bezauberten den Songwriter. "Ich bin so stolz auf dich, aber [Sion] sehe ich stärker in den Liveshows", erklärte Mark zum Beispiel Alexandra ihren Nicht-Einzug ins Halbfinale. Was sagt ihr zu Marks Team? Stimmt unten ab!

ProSiebenSAT.1 Tosari Udayana, "The Voice of Germany"-Kandidat 2020

ProSiebenSAT.1 / Richard Hübner Sion Jung bei "The Voice of Germany", 2020

ProSiebenSAT.1 / Richard Hübner Die Band Onair bei "The Voice of Germany", 2020

