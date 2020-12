Keeping up with the Kardashian-Star Kylie Jenner (23) hat gerne von allem sehr viel – so auch bei ihrem Weihnachtsbaum! Die Unternehmerin und ihre Familie sind bekannt dafür, dass sie gerne zeigen, was sie haben: Vor allem zu Weihnachten. Jedes Jahr veranstaltet die Familie ein spektakuläres Weihnachtsfest. Klar, dass da auch das private Wohnzimmer weihnachtlich geschmückt werden muss! Kylie präsentierte ihre Deko nun auf Social Media – und dabei fällt vor allem der überdimensionale Baum ins Auge.

In ihrer Instagram-Story präsentierte Kylie einen XXL-Weihnachtsbaum, der beinahe bis unter das Dach reiche, wie sie selbst sagte. Der Baum ist mit vielen kleinen Lichtern und Ornamenten bestückt – so zieren ein Kaffeebecher, ein Auto oder auch Schokokekse die Tanne. "Der Baum ist so toll", schwärmte Kylies Mutter Kris (65) im Hintergrund. Bei einem Weihnachtsfan wie Kylie gibt es aber natürlich noch mehr zu sehen! Sie zeigte außerdem einen Kamin, der mit klassischen Weihnachtsstrümpfen geschmückt ist. Diese besitze die Familie schon seit Jahrzehnten, wie Kylie erklärte. Da wurde Mama Kris gleich ganz sentimental...

Das jährliche Weihnachtsfest der Kardashians soll auch in diesem Jahr stattfinden – trotz der aktuellen Gesundheitslage. Diese Entscheidung ruft viele Kritiker auf den Plan! Khloé (36) erklärte dazu, dass die Feier dieses Jahr etwas anders aussehen werde. Jeder müsse vor dem Eintritt einen Corona-Schnelltest machen, und auch die Anzahl der Gäste soll kleiner gehalten werden als die Jahre zuvor.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Realitystar

Getty Images Kylie Jenner im Februar 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im April 2020

