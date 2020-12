Verwirrung bei Walentina Doronina und Christopher Baum! Das Aufeinandertreffen der ehemaligen Beziehungspartner bei Ex on the Beach sorgte für reichlich Gefühlschaos: Baum ließ Wale all die Jahre in dem Glauben, er hätte sie betrogen. Während der Dreharbeiten zur Show offenbarte er, das nur als Vorwand vorgeschoben zu haben, um Schluss zu machen – für Walentina natürlich erst mal ein riesiger Schock. Nun behauptet sie allerdings im Promiflash-Interview: Baum sei ihr sehr wohl fremdgegangen!

Gegenüber Promiflash versichert die Blondine, ihr Ex-Freund sei ihr entgegen seiner vermeintlichen Richtigstellung untreu gewesen. Hinter dieser Aussage habe lediglich Kalkül gesteckt: "Es war nur eine Show und Taktik von ihm, zu sagen, dass es damals eine Lüge war – um sich in ein gutes Licht zu stellen", erklärt die TV-Bekanntheit entsetzt. Woher sie jedoch mit Gewissheit sagen könne, dass die Angaben des Esseners nicht der Wahrheit entsprechen, lässt sie offen.

Der damalige Fehltritt soll Walentina zufolge auch nicht der einzige Seitensprung gewesen sein. Nach der Sendung wagten die Ex-Partner ein Liebes-Comeback, welches allerdings nur von kurzer Dauer war. Auch beim Zweitversuch soll Baum die Beauty hintergangen haben: "Nach der Show haben wir es wieder versucht und er hat es erneut getan", prangert die Influencerin an.

"Ex on the Beach", seit dem 1. September auf TVNOW und dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Walentina und Baum bei "Ex on the Beach"

Walentina und Baum bei "Ex on the Beach"

Walentina Doronina, TV-Bekanntheit

