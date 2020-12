Bereut Julian Evangelos (28) die Lästereien über Ludwig Heer (39)? Der einstige Love Island-Boy ist aktuell unter anderem mit Giulia Siegels Partner bei Temptation Island V.I.P. zu sehen. Dort gibt vor allem Letzterer ordentlich Gas und hat bisher keine Gelegenheit ungenutzt gelassen, den Verführerinnen näher zu kommen. Das ist auch seinen Mitbewohnern nicht entgangen, weshalb Julian, Willi Herren (45) und Calvin Kleinen ihn dafür hinter seinem Rücken auf die Schippe nahmen – ob Stephanie Schmitz' Liebster das nach Abschluss der Dreharbeiten nun bereut?

In einem Gespräch mit Promiflash scheint das nicht der Fall zu sein. Weil die Jungs unter anderem behauptet hatten, Ludwig würde Giulia gar nicht vermissen, erklärt Julian in dem Interview jetzt auf Nachfrage: "Das Ganze war eher ironisch gemeint." In seinen Augen sei Ludwig "nicht der Mensch, der groß Gefühle zeigen möchte bzw. zeigt".

Beim großen Lagerfeuer war Ludwig mit den Auswirkungen seines Draufgängerverhaltens konfrontiert worden: Er bekam Bilder seiner völlig aufgelösten Freundin zu Gesicht, die aufgrund seiner Fremdflirts unter Tränen ihre Beziehung anzweifelte. Das schien den Koch dann tatsächlich zu treffen: "Das Lagerfeuer war so ziemlich das Schlimmste, was man so emotional empfinden kann. Ich werde dann Konsequenzen ziehen und schauen, wie ich mich weiter hier verhalten werden", hatte er klargestellt.

