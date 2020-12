Das schreit nach bösen Kommentaren! Seit Tagen fiebern die Fans gespannt mit, was Laura Müller (20) aus ihrem Adventskalender angelt. Ihr Liebster Michael Wendler (48) hat in den ersten Paketen schon das eine oder andere ziemlich kostspielige Teilchen versteckt. Nach einem Handy, einer Designertasche und einer teuren Sonnenbrille hat Laura am siebten Dezembertag ein Pelz-Cape bekommen. Ist in dem Poncho etwa echtes Fell verarbeitet?

Wie auf dem Etikett des Geschenkes zu sehen ist, entstammt das Kleidungsstück der Marke Sofiacashmere. Auf deren Internetpräsenz ist nicht nur zu erkennen, dass die Capes zwischen 800 und 2.000 Euro kosten, sondern auch, dass zum Teil echtes Fuchsfell verarbeitet wird. "Mit natürlichem finnisch gefärbtem Schwarzfuchs getrimmt", steht beispielsweise in der Artikelbeschreibung eines schwarzen Umhangs, der dem von Laura verdächtig ähnlich sieht. Ob es sich bei dem Produkt tatsächlich um Echtfell handelt, geht aus Lauras Instagram-Story, in der sie das Cape zeigt, aber nicht hervor.

Klar ist aber – sollte es sich um echtes Fell handeln, dürften der 20-Jährigen einige fiesen Kommentare drohen. Auch Cathy Hummels (32) ereilte dieses Schicksal erst vor wenigen Tagen. Die Beauty zeigte sich auf einem Foto mit einer vermeintlichen Lammfell-Jacke. "Wer so eine Jacke trägt, hat kein Herz! Traurig, ehrlich! Hast du denn nicht die leiseste Ahnung, wie die Tiere dafür leiden mussten? Dass Leute so etwas noch anziehen, schlimm", ärgerte sich ein User in der Kommentarspalte.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura

TVNOW / Stefan Gregorowius Laura Müllers "Let's Dance"-Look 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Dezember 2020

