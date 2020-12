Zac Efron (33) lässt seine Muskeln spielen! Dass der Hollywoodstar einen tollen Körper hat, stellte er bereits in Filmen wie Baywatch oder "The Lucky One" unter Beweis. Zur Zeit steht der Amerikaner in seiner derzeitigen Heimat Australien für die nächste Produktion vor der Kamera. Auch für seine neue Rolle in "Gold" scheint sich der Hottie fit zu halten. Jetzt wurde er in kurzem Sport-Oufit gesichtet. Dabei fiel vor allem sein trainierter Bizeps ins Auge!

Die Bilder zeigen den Schauspieler nach einer Trainingseinheit im Fitnessstudio in dem Küstenort Byron Bay. Der 33-Jährige strahlt, als er seinen prallen Bizeps in einem knappen schwarzen Tank Top zur Schau stellt. Seinen coolen Look rundet er mit passenden Shorts, einer schwarzen Mütze und Sonnenbrille ab. An der Hand trägt er eine große Boombox. Wie die Daily Mail berichtete, soll ihm Freundin Vanessa Valladares beim Schwitzen Gesellschaft geleistet haben. Allerdings habe sie die Muckibude über einen anderen Ausgang verlassen.

Erst kürzlich machten Verlobungsgerüchte über die beiden die Runde. Zac soll dem Model an seinem 33. Geburtstag einen Heiratsantrag gemacht haben. Das Paar lernte sich in einem Café kennen, in dem die australische Schönheit gearbeitet hatte.

Instagram / zacefron Zac Efron im April 2020

MEGA/MEGA Zac Efron, Schauspieler

Getty Images / Odd Andersen - Afp; Instagram / _is_ness Collage: Zac Efron, Vanessa Valladares

