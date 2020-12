Jenna Dewan (40) schwärmt von ihrem Ehrentag! Trotz der aktuellen Lage war 2020 für die Schauspielerin persönlich ein besonders schönes Jahr: Erst ging ihr Partner Steve Kazee (45) im Februar vor ihr auf die Knie und hielt um ihre Hand an – dann erblickte einen Monat später ihr gemeinsamer Sohn Callum das Licht der Welt. Jetzt feierte die Step Up-Darstellerin einen runden Geburtstag – und der hat ihr rundum gefallen...

Am 3. Dezember wurde Jenna 40 Jahre alt. Wie sie jetzt in einem Instagram-Post erzählte, hätte sie zu dem Anlass zwar eigentlich gerne eine Riesensause veranstaltet. Wegen der aktuellen Gesundheitslage verzichtete sie jedoch darauf – das bedeutet aber nicht, dass sie den Tag nicht trotzdem auf wunderschöne Art verbrachte. "Ich habe deshalb stattdessen zu Hause mit Steve, Evie und Callum gefeiert und es war perfekt!", so die Brünette.

Ob Jennas Post nur dazu diente, von ihrem Geburtstag zu berichten oder war er auch als kleiner Seitenhieb gegen Kim Kardashian (40) zu verstehen? So betonte Zweifach-Mutter Jenna, dass sie zum Schutz von Menschenleben bewusst auf eine große Party im Beisein ihrer Familie und Freunde verzichtet habe. Reality-TV-Beauty Kim handhabte das hingegen anders: Sie wurde im Oktober 40 Jahre alt und zelebrierte diesen Tag ausgiebig mit zahlreichen Gästen auf einer Privatinsel. Dafür kassierte sie im Anschluss einen Riesen-Shitstorm!

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihrem Söhnchen Callum im Dezember 2020

Instagram / jennadewan Jenna Dewan mit ihrer Tochter Everly, 2020

Instagram / kimkardashian Khloé, Kim, Rob, Kourtney und Kendall während Kims 40. Geburtstag

