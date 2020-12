Madonna (62) traute sich ins Tattoostudio! Die Sängerin ist für ihre krassen Typveränderungen bekannt. In den vergangenen Jahrzehnten zeigte sie sich immer wieder mit neuen, auffälligen Looks. Gerade erst färbte sie ihre Haare in einem coolen Kaugummirosa. Auf Tätowierungen hat die Queen of Pop bisher allerdings immer verzichtet – bis jetzt. Madonna ließ sich jetzt für ihre sechs Kinder ihr allererstes Tattoo stechen.

Auf Instagram teilte die 62-Jährige einige Bilder von ihrer ersten Tattoo-Session. Ihr linkes Handgelenk zieren jetzt in feiner Schrift die Buchstaben "L R D M S E". Die stehen offenbar für die Anfangsbuchstaben ihrer Kinder Lourdes (24), Rocco (20), David (15), Mercy (14), Stelle (8) und Estere (8). "Ich habe mich zum ersten Mal tätowieren lassen. #Familie", schrieb Madonna zu den Schnappschüssen ihres neuen Tintenkunstwerks.

Ihren Nachwuchs präsentiert die "Like A Virgin"-Interpretin immer mal wieder stolz im Netz. Zuletzt konnten ihre Fans an Thanksgiving einen Einblick in ihr Familienleben erhaschen, als die ganze Familie gemeinsam in einem kurzen Clip posierte. Wie gefällt euch Madonnas neues Tattoo? Stimmt ab!

madonna/Instagram Madonna mit ihren sechs Kindern in Malawi

Instagram / madonna Madonnas Tattoo

Instagram / madonna Madonna im Tattoostudio Shamrock Social Club in Hollywood

