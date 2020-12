Gelten für die Royals etwa andere Regeln? Aktuell befinden sich Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) auf einer Tour durch Großbritannien: Mit dem Zug von Queen Elizabeth II. (94) reisen die beiden an verschiedene Orte, um dort unter anderem Menschen aus dem Gesundheitswesen für ihren Einsatz in der anhaltenden Pandemie zu danken. Doch aufgrund der angespannten Lage kommt der Ausflug des Duos nicht überall gut an – William und Kate werden für ihr Verhalten scharf kritisiert!

Nachdem die Blaublütigen vergangenen Montag in Edinburgh angekommen waren, meldete sich eine schottische Gesundheitsexpertin, Professorin Devi Sridhar, zu Wort. "Ich liebe es hier, aber manche Dinge über Großbritannien werde ich nie verstehen. Befinden wir uns nicht alle in einer Pandemie und leben mit strengen Reisebeschränkungen?", fragte die Wissenschaftlerin verwundert auf Twitter. Schließlich dürfen Bürger, die nicht dem britischen Adel angehören, die Grenzen zwischen England und Schottland aktuell nur mit triftigem Grund überschreiten.

Am Dienstag erreichten Kate und William ihr nächstes Ziel: Cardiff in Wales. Und auch dort sorgte ihr Auftritt für Unverständnis. "Mir wäre es lieber, wenn uns wirklich niemand besuchen kommen würde", gab der walisische Gesundheitsminister Vaughan Gething bei BBC Radio 4 zu verstehen. Dennoch betonte er, dass der royale Besuch kein Grund dafür sei, die geltenden Sicherheitsmaßnahmen für Normalbürger jetzt infrage zu stellen.

