Henrik Stoltenberg und seine Liebste Paulina Ljubas (24) gehen in ihrer Beziehung bereits den nächsten Schritt! Seit Mitte November turteln der diesjährige Love Island-Kandidat und die ehemalige Köln 50667-Darstellerin offiziell gemeinsam durchs Leben. Nachdem der Politiker-Enkel in der Kuppelshow für einige Liebesdramen gesorgt hatte, will der 23-Jährige jetzt seine perfekte Freundin gefunden haben. Das bewies er zuletzt mit einer süßen Liebeserklärung unter dem ersten gemeinsamen Bild der zwei im Netz. Jetzt ging Henrik sogar noch einen Schritt weiter – und lernte Paulinas Mama kennen!

In seiner Instagram-Story teilte der Blondschopf jetzt einen ganz besonderen Moment mit seinen Followern. In einem kurzen Clip ließ er seine Community wissen, dass heute ein sehr aufregender Tag für ihn gewesen sei, da er nun nach nur wenigen Wochen Beziehung seine Schwiegermutter in spe kennengelernt habe. "Ich hatte erst ein bisschen Angst", gibt der"BONFLONZO"-Interpret sichtlich nervös zu. "Meine Mutter findet ihn so scheiße", kommentierte Paulina die Aussage des Ernährungscoaches in dem kurzen Video mit einem ironischen Unterton. Die Mama der hübschen Brünetten verneint die Behauptung ihrer Tochter im Hintergrund der Aufnahme allerdings sofort.

Paulinas Mutter scheint auf jeden Fall ziemlich zufrieden mit der Partnerwahl der 24-Jährigen zu sein. Was Henriks Familie zu seiner Auserwählten sagt und ob die Kölnerin bereits die Angehörigen des Casanovas kennengelernt hat, verraten die beiden allerdings nicht.

Anzeige

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im November 2020

Anzeige

Instagram / karolstoltenberg Karól und Henrik Stoltenberg in Aix-en-Provence, Frankreich

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de