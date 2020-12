Cathy Lugner (31) will die Emotionen ihrer Fans wohl zum Überschäumen bringen! Dass die Ex-Gattin von Bauunternehmer Richard Lugner (88) gerne viel Haut zeigt, dürfte schon lange kein Geheimnis mehr sein. So präsentiert sich die Blondine ihren Followern im Netz auch regelmäßig in Unterwäsche. Während zuletzt noch Cathys Po im Mittelpunkt stand, lenkt die Beauty den Fokus nun offensichtlich auf ihre Oberweite: Cathy planscht mit Schaum-BH in der Wanne!

Via Instagram teilte Cathy nun eine Aufnahme ihrer vergangenen Bade-Session – besonders pikantes Detail an dem Bild: Während die Schönheit amüsiert die Zunge herausstreckt, werden ihre nackten Brüste lediglich von fluffigen Schaumwölkchen verdeckt. Der vermeintlichen Reaktion ihrer Hater ist sie allerdings schon einen Schritt voraus: "Damit euer Blutdruck konstant hoch bleibt – hier noch mal was zum Aufregen", scherzte Cathy über ihren freizügigen Beitrag.

Und genau für diese humorvolle und kesse Art wird Cathy von ihren Fans gefeiert. "Immer wieder schön, wie du deinen Hatern Futter gibst. Finde ich sympathisch" oder "Lass die Leute reden. Bester BH", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare. Und auch prominente Follower wie Anastasiya Avilova (32) sind von dem reizenden Anblick ziemlich angetan. Die ehemalige Temptation Island-Verführerin kommentiert das Pic mit vier Flammen-Emojis.

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner im Dezember 2020

Instagram / cathy.lugner Cathy Lugner, Influencerin

Instagram / nasia_a Anastasiya Avilova, Reality-TV-Star

