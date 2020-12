Im Juli verkündeten Kathryn Brolin (33) und ihr Ehemann, der Schauspieler Josh Brolin (52), dass sie nach Töchterchen Westlyn Reign nun ihr zweites Kind erwarten. Während die Beauty im Juli noch ihre leichten Rundungen präsentierte, zeigt sie sich mittlerweile mit einem kugelrunden Babybauch. Noch in diesen Monat soll der Nachwuchs des Paares das Licht der Welt erblicken. Das scheint Kathryn aber nicht davon abzuhalten, Sport zu treiben.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 33-Jährige nun mehrere Videos, in denen sie mit ihrem XXL-Babybauch im Fitnessstudio trainiert. In mehreren Clips sieht man die Hochschwangere unter anderem Kniebeugen machen, auf dem Fahrrad radeln und ihre Rückenmuskeln trainieren. Egal bei welcher Übung – Kathryn hat stets ein Lächeln im Gesicht und zeigt sich begeistert. Dazu erklärte das Model: "Entschuldigung für all die Bauchbilder. Ich mag es einfach, den letzten Teil dieser Reise zu dokumentieren."

In den Clips setzte sie ihre Babykugel in einem bauchfreien T-Shirt in Szene, dazu trug sie eine schwarze Leggings und ein rotes Haarband. Dieser Anblick könnte schon bald der Vergangenheit angehören, denn mittlerweile ist Kathryn bereits in der 38. Schwangerschaftswoche. Kein Wunder, dass sie es jetzt noch genießt, ihren Bauch in die Kamera zu halten.

