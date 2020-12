Ob Georgina Fleur (30) mit dieser Idee Erfolg hat? Die Reality-TV-Teilnehmerin fühlt sich momentan ziemlich hilflos: Ihr Freund Kubilay Özdemir hatte eigentlich schon mehrmals dem Alkohol abgeschworen, ist allerdings immer wieder rückfällig geworden – zuletzt im November: Seitdem trinkt er wieder. Doch was kann Georgina machen, um ihm den Griff zur Flasche endgültig abzugewöhnen? Die Neu-Dubaierin möchte es nun mit einer Pilgerfahrt versuchen!

In ihrer Instagram-Story erzählt Georgina, die seit wenigen Tagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten wohnt: "Ich dachte, wir ziehen in ein muslimisches Land. Hier ist Alkohol sehr teuer, dann hört er auf zu trinken, aber das hält ihn auch nicht davon ab." Sie sei mit ihrem Latein am Ende – immerhin habe sie Kubi schon in Deutschland dreimal in eine Entzugsklinik gebracht. "Es ist echt schwierig, ihn vom Alkohol abzuhalten. Er hört einfach nicht auf zu trinken [...] Ich dachte, vielleicht schicke ich ihn nach Mekka. Das wäre zum Beispiel eine coole Geschichte, so eine Detox-Wanderung, so ein Pilgerweg", erklärt die 30-Jährige. Schließlich gebe es in Saudi-Arabien keinen Alkohol und somit auch keine Versuchung. Lediglich in Hotelanlagen in einigen Teilen des Landes ist es nicht-muslimischen Touristen gestattet, Alkohol zu konsumieren.

Um Kubis Alkoholkonsum endgültig ein Ende zu setzen, erfordere es in Georginas Augen aber vor allem eines – Willenskraft. "Wenn er es nicht will, dann kann man ihm nicht helfen und wenn er morgens aufsteht und Bier trinken will... Ich denke, man muss einfach nur stark genug sein und dann kann man es schaffen", fasst die diesjährige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin zusammen.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im November 2020 in Dubai

Sonstige Kubilay Özdemir und Georgina Fleur, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

ActionPress Georgina Fleur, Reality-TV-Star

