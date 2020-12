Das Jahr 2020 endet für Catelynn Lowell (28) mit einem schweren Schicksalsschlag: Sie hat ihr noch ungeborenes Baby verloren. Die Teen Mom-Darstellerin und ihr Mann Tyler Baltierra (28) haben bereits drei Töchter – im Oktober stellten sie dann fest, dass ihre Familie um ein weiteres Mitglied wachsen wird. Doch der Traum vom vierten Baby ist nun traurigerweise geplatzt: Wenige Tage nach dem positiven Schwangerschaftstest erlitt Catelynn eine Fehlgeburt – schon die zweite für die junge Mutter.

Via Twitter teilt Catelynn am Dienstag mit: "Ich war schwanger und ganz aufgeregt, die News mit euch allen zu teilen. Nun ist es für mich unerträglich zu offenbaren, dass ich das Baby verloren habe." In einem Interview mit Champion Daily gibt die 28-Jährige weitere Details preis: Drei Tage vor Thanksgiving habe sie festgestellt, in anderen Umständen zu sein – am Feiertag selbst sei es dann passiert: "Ich fing an zu bluten. Traurigkeit überkam mich und ich wurde von meinen Gefühlen übermannt", erinnert sich Catelynn.

Ein schmerzvoller Verlust, den der TV-Star und sein Partner nicht zum ersten Mal erleben. 2017 hatte Cateylnn schon mal eine Fehlgeburt. Dass sie und Tyler dieses einschneidende Erlebnis erneut verkraften muss, mache sie völlig fertig. Sie würden in dieser Zeit alle fest zusammenhalten und gemeinsam das "emotionale Trauma" bewältigen.

Instagram / catelynnmtv Catelynn Lowell im August 2020

Instagram / catelynnmtv Tyler Baltierra und Catelynn Lowell mit zwei Töchtern

Instagram / catelynnmtv Catelynn Lowell, Ex-"Teen Mom"-Star

