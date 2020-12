Jetzt gibt Kellan Lutz (35) endlich das Geschlecht seines Nachwuchses preis! Erst im vergangenen September enthüllten der Schauspieler und seine Frau Brittany: Sie erwarten ein Kind! Diese Babynews sind umso süßer, weil das Paar erst Anfang des Jahres eine Fehlgeburt erlitt. Doch jetzt können sich die Turteltauben darauf freuen, dass ihre kleine Familie um ein Mitglied wächst. Im Netz enthüllen sie nun sogar: Sie bekommen ein Mädchen!

Mit einem entzückenden Clip auf Instagram verriet Kellan seinen Followern, dass er bald stolzer Vater einer Tochter wird. In dem kurzen Video sind er uns seine Göttergattin zu sehen, wie sie sich unterhalten – doch plötzlich fragt der Twilight-Star sie: "Hey, was hast du denn da auf deinem Pulli stehen?" Daraufhin zeigt Brittany, dass auf ihrem Oberteil "Mama eines Mädchens" steht. "Wir sind so aufgeregt! Baby, wir lieben dich mehr, als du es dir jemals vorstellen könntest. Wir können es nicht erwarten, dich kennenzulernen", schreibt der "Hercules"-Darsteller zu seinem Post.

Nicht nur die baldigen Eltern sind völlig aus dem Häuschen – auch ihre Follower sind es. "Das Video hat mir gerade ein großes Lächeln ins Gesicht gezaubert. Alles Gute wünsche ich euch", freut sich nur ein User in der Kommentarspalte. Peter Facinelli (47), der Carlisle in "Twilight" und somit Kellans Filmvater verkörperte, scherzt: "Yippie! Heißt das, ich bin dann ein Opa?"

