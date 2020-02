Horrornachrichten von Kellan Lutz (34) und Brittany Gonzales. Der Twilight-Star und seine Frau waren im November noch überglücklich. Damals gaben sie in einem Post bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Der Schauspieler und seine Frau konnten ihr Familienglück kaum abwarten. Jetzt ereilte das junge Paar allerdings ein schwerer Schicksalsschlag: Brittany erlitt im sechsten Schwangerschaftsmonat eine Fehlgeburt und verlor ihre Tochter.

Das verriet Brittany jetzt selbst in einem emotionalen Instagram-Post. "Baby Girl, es war eine absolute Ehre und Freude in den vergangenen sechs Monaten deine Mama zu sein. Ich habe mein Bestes gegeben und es war eine Freude, dein kleines Gesicht immer wieder auf dem Bildschirm zu sehen und deine Tritte zu spüren. [...] Jetzt bist du bei Jesus und eines Tages werden wir uns wirklich treffen. Bis ich dich im Himmel sehe, deine Mama liebt dich so sehr", verabschiedete sie sich von ihrem Ungeborenen. Dazu teilte sie ein Bild, auf dem sie ihren Babybauch streichelte. Was genau passiert ist, behielt Brittany noch für sich. Klar ist aber, dass es der werdenden Mama gesundheitlich sehr schlecht gegangen sein muss. Sie erklärt, dass sie ein Ärzteteam am Leben halten musste und bedankt sich bei allen Menschen, die Blut spenden: "Ohne Menschen wie euch wäre ich jetzt nicht mehr hier."

Auch Kellan teilte seine Trauer mit seinen Followern. Zu demselben Schnappschuss seiner Frau schrieb er: "Ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr mein Herz gebrochen ist. Aber ich bin dankbar für die vergangenen sechs Monate und diese Reise."

