Zwischen Michael und Lisa herrscht weiterhin Krisenstimmung! Schon in den Flitterwochen schien die Euphorie bei dem Hochzeit auf den ersten Blick-Paar verpufft zu sein. Die Flugbegleiterin hatte plötzlich keine Schmetterlinge mehr im Bauch und ging auf Abstand. Zwar suchte sie schon damals das Gespräch – doch das Problem verfolgt sie weiterhin. Als Michael Lisa zu Hause besucht, fühlt sie sich total unwohl.

Weil die 30-Jährige selbst nicht mehr weiter weiß, schaltet sich Sexualtherapeutin Beate Quinn ein und lässt sich die Situation von Michael und Lisa erklären. "Ich bin aktuell an einem Punkt: Ich würde am liebsten alles hinschmeißen und abbrechen. Ich will, dass er geht und es ist für mich einfach eine Belastung, dass er hier ist", schildert die Bayerin ihre Gefühlslage. Dass sie ihren Mann trotz fünf Tagen Trennung nicht vermisst hat, gibt ihr zu denken. Der wiederum weiß auch nicht, wie er mit ihrem emotionalen Chaos umgehen soll. "Ich fühle mich jetzt auch einfach total hin- und hergeschoben", erklärt der Key Account-Manager.

Frau Quinn weiß Rat und bittet die beiden nach dem offenen Austausch, sich gegenseitig zu sagen, was sie aneinander schätzen. Letztendlich zeigt sich Lisa wieder optimistisch: "Ich habe in dem Gespräch gelernt, dass es nicht immer darauf ankommt, was ich mir wünsche, sondern dass ich eben jetzt auch was bekommen habe, was ich brauche." Und auch Michael hat noch Hoffnung, dass Lisa und er wieder zueinanderfinden.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 4. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

