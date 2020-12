Hat es in Sara Kulkas (30) Haus etwa gespukt? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin konnte sich mittlerweile erfolgreich als Influencerin etablieren. Ihrer Fangemeinde gewährt sie fast täglich Einblicke in ihr Leben und gibt regelmäßig Updates über die Entwicklung ihrer Kinder. Nun schockte die zweifache Mama ihre Abonnenten allerdings mit einer furchteinflößenden Story – in Saras Haus soll es über drei Jahre lang paranormale Aktivitäten gegeben haben!

Die Gruselgeschichte packte Sara auf Instagram aus. Nachdem sie zum zweiten Mal schwanger wurde, sollen sich merkwürdige Dinge ereignet haben. "Die Türen gingen auf, obwohl ich sie zugemacht habe. Ich habe das extra gefilmt, weil ich dachte, ich werde bekloppt", erinnert sich die TV-Bekanntheit. Doch das sei noch längst nicht alles gewesen: "Bilder sind runtergefallen, ich habe mich beobachtet gefühlt und Schatten gesehen." Das sei über drei Jahre lang so gegangen – nicht nur ihr sei das aufgefallen, sondern auch ihrem Mann und anderen Bekannten.

Nach einem erfolglosen Räucherversuch lernte Sara einen Geisterjäger kennen, der ihr eine Kontaktaufnahme nahelegte – das tat das Model dann auch: "Der, mit dem ich im Kontakt war, wollte mir unbedingt etwas mitteilen beziehungsweise ich sollte es jemand anderem sagen." Nachdem sie die Nachricht übermittelt hatte, sei Ruhe im Haus eingekehrt.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern, Juli 2020

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka im Oktober 2020

Instagram / sarakulka_ Sarah Kulka mit Tochter Matilda

