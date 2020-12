Eine richtig gute Nachricht für alle Fans von Shirin David (25)! Die Rapperin gründete vor sechs Jahren ihren YouTube-Channel und startete damit ihre Karriere: Mittlerweile ist die 25-Jährige eine gefragte Musikerin und kann sich vor Auszeichnungen kaum noch retten. Ihre Fans warten allerdings schon seit Längerem auf neue Musik und jetzt ist es endlich soweit: Auf Social Media kündigte die Blondine gerade einen neuen Track an!

Shirin postete auf Instagram ein Foto mit der Bildunterschrift: "Am Sonntag um 12 Uhr gibt es für euch ein paar babsi bars, exklusiv aus der Playboy Mansion (meiner Wohnung)." Damit kündigte die Rapperin, die mit richtigem Namen Barbara Shirin Davidavičius heißt, einen neuen Track an. Auf dem Bild trägt sie Kopfhörer und steht vor einem professionellen Mikrofon in ihrem Wohnzimmer. Der Raum ist in lilafarbenes Licht getaucht und Shirin schaut mit einem XXL-Dekolleté in die Kamera. Ihre Fans können es kaum glauben und freuen sich wie Bolle! "Mit einem Post ist mein Jahr 2020 gerettet. Das Warten hat ein Ende" oder "Sie ist endlich zurück! Ich kann's kaum erwarten" sind nur einige der Kommentare unter dem Post.

Shirin ist mit ihren 25 Jahren bereits Millionärin. Gegenüber dem Wirtschaftsmagazin Capital sagte sie im Sommer: ""Es gab [damals] nur sehr wenige YouTuber, und die Firmen haben unsere Arbeit sehr großzügig honoriert." In diesem Jahr war sie außerdem das Gesicht einer Kampagne des Sport-Riesen Adidas. Branchenexperten gehen hierbei von einer zweistelligen Millionensumme aus.

Getty Images Shirin David bei den Bambi Awards 2019

Instagram / shirindavid Shirin David in Berlin im Mai 2020

Defrance /Actionpress Shirin David, September 2019

