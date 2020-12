Was ist denn da passiert? Erst kürzlich sorgte Cathy Hummels (32) mit ihrer Outfitwahl für Aufregung im Netz. So verärgerte die Frau von Fußballstar Mats Hummels (31) ihre Fans, als sie sich in einem rosafarbenen, kurzen Wildledermantel mit Echtfell-Details präsentierte. Kurz darauf verwunderte sie mit einem anderen Look: Trotz der kalten Jahreszeit erschien sie bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala in einem bauchfreien Top. Jetzt gab die Moderatorin ihren Followern Anlass zur Besorgnis: In einem Social-Media-Post zeigte sich Cathy mit blauen Flecken auf den Knien!

Auf Instagram postete die Influencerin ein Foto, auf dem sie in einem kuscheligen, rosa Bademantel, mit knallpinken Socken auf einem Teppich liegt und auf ihr Handy schaut. Trotz des gemütlichen Outfits ist Cathy perfekt geschminkt. "Home Office - Business Calls... also es reicht ja, wenn man das Gesicht sieht", schrieb die 32-Jährige dazu und erklärte ihre ramponierten Knie so: "Die blauen Flecken kommen von [Sohn] Ludwig und meiner Tollpatschigkeit."

Mit dem ehrlichen Post konnte Cathy Sympathiepunkte bei ihren Fans sammeln. Denn viele von ihnen schienen ähnliche Erfahrungen wie die Mutter des Zweijährigen gemacht zu haben. So kommentierte eine Nutzerin: "Ich hab auch ständig blaue Flecken und weiß nicht, woher sie kommen." "Blaue Flecke kennt wohl jede Mama", bestätigte eine andere. Ludwig könne wie der Papa ein Abwehrspieler werden, witzelte ein dritter User.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Dezember 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig im Oktober 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Dezember 2020

