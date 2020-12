Taylor Swifts neues Album soll wortwörtlich für immer bleiben! Gestern machte die Sängerin eine Ankündigung, bei der ihre Fans – die sogenannten Swifties – wohl völlig ausgerastet sein dürften: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag veröffentlichte sie ihr neuntes Studioalbum "Evermore". Und der Name ist Programm: Wie Taylor nun erklärt, sind darauf besonders Songs zu hören – sie seien für die Ewigkeit bestimmt...

Vor wenigen Stunden veröffentlichte die "Shake It Off"-Interpretin ein Bild, das sie auf einem Steg an einer idyllischen Seenlandschaft zeigt. Dazu erklärte sie: Sie sei sich derzeit wegen vieler Dinge unsicher – eine Sache habe ihr aber immer geholfen, sich mit ihren Fans verbunden zu fühlen: Die Musik. "Und hoffentlich bleibt es für immer so. Mein Album "Evermore" ist nun erhältlich!", lässt Taylor die Bombe platzen. In ihren Liedern erzähle sie wahre und ausgedachte "Märchen", über vergangene und neue Liebesbeziehungen.

In einem dieser Märchen geht es beispielsweise um ein langjähriges Studentenpärchen, das am selben Abend mit völlig verschiedenen Zukunftsvorstellungen zusammentrifft: "Einer will alles beenden und der andere hat einen Ring dabei!", so Taylor. Die Musikerin, die am kommenden Sonntag ihren 31. Geburtstag feiert, erklärt außerdem, wieso ihr Album genau jetzt erscheint: Sie habe ihre Fans damit überraschen wollen, die an ihrem Ehrentag immer an sie denken würden.

