Taylor Swift (30) war wieder fleißig! Im Juli brachte der Megastar ganz überraschend sein achtes Studioalbum mit dem Titel "Folklore" auf den Markt. In den 16 neuen Songs versteckte die Popsängerin Hinweise. Zum Beispiel enthüllte sie mit einem Lied den Namen von Blake Lively (33) und Ryan Reynolds' (44) Tochter. Jetzt meldet sich die "Shake it Off"-Interpretin erneut mit musikalischen Neuigkeiten: Schon heute Nacht bringt Taylor ein neues Album mit dem Titel "Evermore" heraus!

"Ich freue mich, euch mitzuteilen, dass mein neuntes Studioalbum heute um Mitternacht erscheint!", verriet Taylor mit einem Foto des Albumcovers auf Instagram. "Um es einfach auszudrücken: Wir konnten einfach nicht aufhören, Songs zu schreiben", erklärte die 30-Jährige den kurzen Zeitraum zwischen dem neuen und dem letzten Album. In der Vergangenheit habe sie Alben immer als "einmalige Epochen" betrachtet und von einem Album zum nächsten gedacht, doch zwischen "Folklore" und "Evermore" sei der Übergang fließend gewesen.

Auf dem "Evermore"-Album sollen 15 brandneue Songs erscheinen. Die Lieder widme Taylor vor allem all denjenigen, die wie sie in der Musik die Kraft fänden, mit der aktuellen Zeit fertig zu werden, erzählte sie in ihrer Albumankündigung. "Ich weiß, dass diese Weihnachtszeit für viele von uns eine einsame Zeit werden könnte", gab die Gitarristin an und gab ihrer Hoffnung Ausdruck, dass sie mit ihrer Musik etwas Trost spenden könne.

Getty Images Taylor Swift bei den American Music Awards in Los Angeles im Jahr 2019

Getty Images Taylor Swift bei einem Konzert in Texas, 2017

Getty Images Taylor Swift auf ihrer Welttournee in Los Angeles, 2015

