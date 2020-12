Große Sorge um George Clooney (59)! Vier Jahre ist es jetzt her, dass der Schauspieler das letzte Mal auf der großen Kinoleinwand zu sehen war. Nachdem er 2016 die Hauptrolle im Film "Money Monster" spielte, hatte der 59-Jährige zuletzt in der Serie "Catch 22" eine Nebenrolle. Nun steht der Oscarpreisträger für den Film "The Midnight Sky" endlich wieder vor der Kamera. Doch vier Tage vor Drehstart dann der Schock: George musste mit schlimmen Bauchschmerzen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie Daily Mail berichtete, wurde bei dem Hollywoodstar eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse diagnostiziert, die lebensbedrohlich sein kann. Daher musste der US-Amerikaner mehrere Tage im Krankenhaus verbringen. Für seine neue Rolle als Überlebender einer globalen Katastrophe nahm der Drehbuchautor in den vergangenen Monaten über zehn Kilogramm ab. Nun vermutete George, dass dies der Grund für seine Erkrankung sein könnte. "Ich glaube, ich habe zu sehr versucht, schnell abzunehmen und wahrscheinlich nicht auf mich selbst aufgepasst", erklärte er.

Für seine Rolle als krebskranker Astronom musste George aber nicht nur ein paar Pfunde verlieren, sondern auch aufhören, sich zu rasieren. Während sein Sohn den neuen Bart seines Papas liebte, kam er bei seiner Frau Amal (42) nicht sonderlich gut an. "Meine Frau und meine Tochter waren wirklich glücklich, als er wieder ab war", erzählte er.

NETFLIX George Clooney als Augustine in "The Midnight Sky"

Getty Images George Clooney, Filmstar

Getty Images Amal und George Clooney beim Moon Landing Event, 2019

